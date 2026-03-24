Volkswagen запрещает гибриды с увеличенным запасом хода для Европы: они «не имеют смысла»

Volkswagen продолжит делать ставку на подключаемые гибриды для европейского рынка. Генеральный директор бренда, Томас Шефер, заявил, что технология с увеличителем запаса хода нецелесообразна для Европы.

Между тем, совместное предприятие Volkswagen с компанией SAIC в Китае представило концепт внедорожника ID.Era, рассчитанного на семь мест и предназначенного для серийного производства. Автомобиль оснащён аккумуляторной батареей с запасом хода 300 км (186 миль), который может быть увеличен ещё на 700 км (435 миль) благодаря эффективному встроенному двигателю-генератору.

Однако, по мнению представителей Volkswagen, подобная схема, которая хорошо работает в условиях плавного движения китайских дорог, не подходит для интенсивного европейского трафика. Дополнительным препятствием становится высокая стоимость производства автомобиля, сочетающего крупную батарею, электромотор и двигатель внутреннего сгорания.

«У нас есть эта технология в Китае», — отметил Шефер в беседе с Auto Express. — «Там вы движетесь в потоке, но по поводу её применения в Европе я не уверен. Единственный пример — Nissan Qashqai e-Power».

Обновлённая версия Qashqai не оснащена системой подзарядки от сети и использует 1,5-литровый двигатель для увеличения запаса хода до 745 миль. Однако это приводит к выбросам CO2 на уровне 102 г/км — что более чем вдвое превышает показатели многих подключаемых гибридов, которые большую часть времени тестового цикла WLTP работают на электричестве, хотя эффективность падает после разряда батареи.

«Европейские нормы по выбросам CO2 не дают никаких преимуществ для автомобилей с увеличителем запаса хода», — продолжил Шефер. — «Кроме того, это дорогая технология. Мы могли бы её внедрить, но в этом нет смысла».