Играй в Pac-Man прямо в своем Volkswagen

Отмените предварительный заказ на Nintendo Switch 2, потому что теперь ваш Volkswagen предложит вам всю необходимую игровую развлекательность. Новое обновление позволит водителям (и пассажирам) играть в Pac-Man на своем народном автомобиле.

Одной из многих функций современных моделей Volkswagen (а также конкурирующих моделей от таких производителей, как BMW) является AirConsole. Это позволяет загружать игры в ваш автомобиль и играть в них, используя смартфон в качестве контроллера.

Теперь доступный исключительно на более чем 300 000 моделях Volkswagen в Великобритании и Европе (конкретно на тех, у которых встроена ID. Software 4.0, или начиная с модельного года 2025), Pac-Man Championship Edition очень похож на аркадную версию оригинала, но с несколькими отличиями, такими как разделенная лабиринтами структура и увеличение скорости по мере продвижения.

Хотя вы можете играть в эту версию Pac-Man на консолях Playstation, Xbox и Nintendo Switch, в интерпретации Volkswagen есть несколько «пасхалок»; например, точки «силы» были переделаны в логотипы VW, а за поедание силуэтов моделей Volkswagen, таких как Жук, вы получаете дополнительные очки. Кроме того, автомобили с пакетом подсветки салона ID. Light также будут реагировать на происходящее на экране с помощью «динамической фоновой подсветки».

Фото: autoexpress

Играть в Pac-Man Championship Edition можно уже сейчас, приложение AirConsole доступно для загрузки во встроенном магазине автомобиля. Для игры пользователи должны находиться в парковке и иметь активную подписку VW Connect Plus - обычно она предлагается бесплатно на короткий период времени после покупки нового автомобиля, а затем доступна как платная услуга.

Конечно, это не первый случай, когда крупная игра становится доступной на информационно-развлекательной системе автомобиля; Tesla уже много лет позволяет водителям играть в хит симулятор фермы Stardew Valley, а владельцы Mercedes-Benz могут играть в Angry Birds на гигантском гиперэкране своего автомобиля. Sony также недавно объявила, что ее предстоящий электромобиль Afeela сможет транслировать игры с PS5 на гигантские экраны автомобиля.