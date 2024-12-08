Поддержка Льюиса Вольффом: "Я сказал Льюису, что мы будем болеть за него!"

Накануне старта Гран При Абу-Даби, который станет последним для Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes, руководитель команды Тото Вольфф выразил свои восторженные отзывы о семикратном чемпионе мира.

«Когда дело касается спортивной стороны, Льюис - исключительно быстрый пилот, - подчеркнул Тото Вольфф, - но вчера мы допустили определенные ошибки в квалификации, отпустив его слишком поздно из боксов, и на трассе он столкнулся с конусом ограждения, сбитым Кевином Магнуссеном».

«Однако, если говорить об эмоциональной стороне, то вчерашний вечер в Паддок-клубе был посвящен прощальному ужину для Льюиса, организованному всей командой. Там царили невероятные эмоции, которые будут сопровождать нас еще долго после финиша гонки».

«Мне бы очень хотелось, чтобы Льюис смог прощаться с Mercedes удачно. Поэтому вчера я был глубоко расстроен, потому что я настолько хотел, чтобы в своем последнем заезде за нашу команду он смог стать на подиум, демонстрировать агрессивные атаки и успешно обгонять соперников. Но если наша машина будет надежной, он обязательно продемонстрирует свое мастерство».

«Что касается следующего года, я уже сказал Льюису, что даже если нам не удастся бороться за победы, мы все равно будем поддерживать его!» - завершил свое высказывание Тото Вольфф.