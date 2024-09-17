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Вольфф обещает бороться за лучший результат в Сингапуре

Глава команды Мерседес Тото Вольфф выразил мнение, что подиум в Гран-при Азербайджана стал для гонщика Джорджа Расселла результатом случайности.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2024, 14:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Глава команды Мерседес Тото Вольфф выразил мнение, что подиум в Гран-при Азербайджана стал для гонщика Джорджа Расселла результатом случайности. Однако он надеется, что на гоночной трассе в Сингапуре команда сможет проявить более стабильное выступление.

Вольфф подчеркнул, что уик-энд в Сингапуре будет вызовом из-за высоких физических нагрузок на гонщиков и команды. Он отметил, что трасса Марина-Бей сочетает в себе медленные и среднескоростные повороты, а также узкие участки, что создаёт дополнительные трудности для участников.

После неоднозначного выступления в Баку, команда извлекла уроки и готова к более успешному выступлению в Сингапуре. Вольфф подчеркнул, что важно улучшить стабильность машины и поддерживать оптимальную температуру резины во время гонки.

Руководитель команды отметил, что несмотря на случайное поднятие на подиум в прошлом этапе, гонщик Джордж Расселл показал хороший темп и должен был финишировать даже выше. Вольфф также подчеркнул, что Гран-при в Сингапуре имеет особое значение для технического партнёра команды - Petronas, который отмечает 50-летие.

Тото Вольфф подчеркнул важность сотрудничества с Petronas и выразил уверенность в укреплении отношений между компаниями. Он также отметил, что программа юбилейных мероприятий в Сингапуре обещает быть насыщенной, и команда с нетерпением ждет возможности поделиться радостью с болельщиками на следующей неделе.

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