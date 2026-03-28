Вольфф: В начале сезона «заводские команды имеют преимущество»

В текущем сезоне все чаще можно наблюдать, как после завершения сессии две лидирующие позиции занимают представители Mercedes. В одних случаях Джордж Расселл опережает своего напарника, в других — Кими Антонелли демонстрирует лучшую скорость.

Точно такой сценарий повторился и во время третьей практики на знаменитой трассе в Сузуке, где Кими Антонелли оказался самым быстрым. Итоги заездов прокомментировал глава Mercedes Тото Вольфф в эфире Sky Sports.

Тото Вольфф отметил: «Нас самих немного удивляет отличная форма команды! Разумеется, во многом приходится действовать методом проб и ошибок, но машина работает очень хорошо, и похоже, что на этой трассе мы больше всего отыгрываем в "эсках" первого сектора, да и в поворотах в целом.»

Он подчеркнул, что преимущество W17 заметно во всех поворотах благодаря прижимной силе, что вызывает гордость у коллектива в Брэкли. По словам Вольффа, это достижение особенно приятно видеть всей команде.

Также руководитель Mercedes отметил, что Джордж Расселл допустил ошибку в 14-м повороте, которая не позволила ему показать более высокий результат. При этом Вольфф добавил, что Кими Антонелли с каждым этапом чувствует себя за рулем все более уверенно. По его словам, конкуренция между гонщиками приносит радость внутри коллектива.

Особое внимание было уделено техническим трудностям McLaren, связанным с силовыми установками Mercedes. Вольфф пояснил, что накануне у McLaren возникла утечка в гидравлической системе, а сегодня появилась новая неисправность. Он подчеркнул, что такие цепочки проблем случаются, и это нежелательно для клиентских команд.

Тото Вольфф добавил, что команда постоянно анализирует все возникающие технические сложности, особенно в связи с недавним введением нового технического регламента. По его мнению, на старте сезона преимущество часто оказывается на стороне заводских команд, однако со временем ситуация стабилизируется.

Глава Mercedes также прокомментировал назначение Брэдли Лорда своим заместителем. Лорд ранее руководил пресс-службой команды. Вольфф подчеркнул, что настал момент предоставить возможность проявить себя человеку, который, по его мнению, превосходит его в определенных вопросах.

Он отметил, что с ростом компании, оборот которой почти достиг одного миллиарда долларов, количество задач увеличивается. Теперь часть ответственности перейдет к Брэдли Лорду, который, по словам Вольффа, отлично справляется с новыми обязанностями. Руководитель подчеркнул, что команда довольна работой Лорда и ценит его вклад.