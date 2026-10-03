Вольфф: «У наших гонщиков всегда равные шансы»

В эфире Sky Sport F1 руководитель команды Mercedes Тото Вольфф сопоставил нынешнюю ситуацию в коллективе с периодом, когда за него выступали Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.

Тото Вольфф: «С тех пор я стал на десять лет старше и на десять лет опытнее. У нас в команде два гонщика молодёжной программы Mercedes – Джордж с нами с семнадцати лет, Кими – с одиннадцати. Это сильно отличается от Нико и Льюиса, которые пришли в команду готовыми гонщиками и совсем незадолго до меня.

Разница в том, что сейчас мы действительно обсуждаем каждую ситуацию. Но подход не изменился. У наших гонщиков всегда равные шансы. В последние десять лет или даже больше мы никогда не предоставляли обновление одному пилоту раньше, чем его получил другой. Пусть победит сильнейший.

В этом году Джорджу приходится непросто. Особенно трудно справляться с такой ситуацией, когда твоим напарником является 19-летний парень, которому всё даётся легко. Кими – природный талант, умеющий завоевать расположение публики. В итоге именно в этом сезоне от Джорджа ждали победы.

В начале сезона Расселла называли фаворитом борьбы за титул. Однако затем положение изменилось. Его молодой напарник неожиданно оказался невероятно конкурентоспособным.

Но Джордж справился и принял ситуацию такой, какая она есть. Его напарник молод и является одним из лучших новичков всех времен. Джордж знает, что для победы ему необходимо его опередить».