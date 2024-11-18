Пригласить Антонелли было моей первой реакцией, — Вольфф.

Во время гоночного уик-энда в Монце в команде Mercedes было объявлено о заключении контракта с гонщиком по имени Андреа Кими Антонелли. Он заменит Льюиса Хэмилтона на грядущем этапе. Руководитель команды Тото Вольфф поделился информацией, что Кими был его первым выбором, но окончательное решение было принято после заседания совета директоров в Штутгарте.

Тото Вольфф отметил: «Благодаря моему воспитанию, я легко принимаю решения. Это происходит у меня естественно. Моя первая мысль была: "Кими заслуживает этот шанс"».

Однако, учитывая предстоящий сезон в Формуле 2 и необходимость проведения множества тестов, Вольфф признал важность рационального подхода: «Я осознавал, что контракт с Кими скорее всего будет подписан, но было несколько ключевых моментов, где необходимо было действовать разумно, проконсультироваться с коллегами из Mercedes. Мне было важно услышать мнения Олы Каллениуса и Маркуса Шафера из Штутгарта перед окончательным решением».

Окончательное решение было принято с участием Олы Каллениуса, Гвен Лагрю, ответственной за молодежную программу команды, а также Джеймса Эллисона и Брэдли Лорда. Они подтвердили первоначальное решение руководителя команды Mercedes.