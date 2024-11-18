Главная Новости Mercedes Пригласить Антонелли было моей первой реакцией, — Вольфф.
Новости

Пригласить Антонелли было моей первой реакцией, — Вольфф.

Во время гоночного уик-энда в Монце в команде Mercedes было объявлено о заключении контракта с гонщиком по имени Андреа Кими Антонелли. Он заменит Льюиса Хэмилтона на грядущем этапе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.11.2024, 12:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Во время гоночного уик-энда в Монце в команде Mercedes было объявлено о заключении контракта с гонщиком по имени Андреа Кими Антонелли. Он заменит Льюиса Хэмилтона на грядущем этапе. Руководитель команды Тото Вольфф поделился информацией, что Кими был его первым выбором, но окончательное решение было принято после заседания совета директоров в Штутгарте.

Тото Вольфф отметил: «Благодаря моему воспитанию, я легко принимаю решения. Это происходит у меня естественно. Моя первая мысль была: "Кими заслуживает этот шанс"».

Однако, учитывая предстоящий сезон в Формуле 2 и необходимость проведения множества тестов, Вольфф признал важность рационального подхода: «Я осознавал, что контракт с Кими скорее всего будет подписан, но было несколько ключевых моментов, где необходимо было действовать разумно, проконсультироваться с коллегами из Mercedes. Мне было важно услышать мнения Олы Каллениуса и Маркуса Шафера из Штутгарта перед окончательным решением».

Окончательное решение было принято с участием Олы Каллениуса, Гвен Лагрю, ответственной за молодежную программу команды, а также Джеймса Эллисона и Брэдли Лорда. Они подтвердили первоначальное решение руководителя команды Mercedes.

Источник

Mercedes (240)Тото Вольфф (55)Андреа Кими Антонелли (28)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация