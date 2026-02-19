Вольфф: "Придумали очередную чушь" — теперь уже о топливе

В последние дни тема омологации топлива для сезона 2026 года привлекла внимание гоночных СМИ. Сообщается, что не все поставщики смогли завершить этот процесс. В числе компаний, у которых возникли трудности, оказалась компания Petronas, являющаяся титульным спонсором команды Mercedes. По слухам, Petronas может не успеть завершить омологацию к старту нового сезона.

На пресс-конференции в Бахрейне руководитель Mercedes Тото Вольфф выразил неудовольствие по поводу вопросов, связанных с Petronas. Он резко отреагировал на ситуацию: «Сначала появилась абсурдная информация о степени сжатия, якобы противоречащей регламенту. Теперь распространяется новая история о незаконности нашего топлива. Я не понимаю происхождение этих слухов, но всё начинается по кругу заново.

Возможно, завтра появится что-то ещё. Я не удивлюсь, если моё имя внезапно окажется в “файлах Эпштейна”! Кто знает, что придумают дальше.

Вся эта история про топливо – просто еще один вымысел. Вопрос сложный, и процесс действительно не из лёгких, но я даже комментировать это не вижу смысла».

Вместе с тем, когда речь зашла о возможном электронном голосовании по поправкам к регламенту, в рамках которых с 1 августа уровень компрессии двигателя станет измеряться не только при комнатной температуре, но и при рабочей температуре в 130 °C, Тото Вольфф отреагировал спокойно.

«Я считаю ситуацию следующей: либо регламент сохранит действующую редакцию, либо в пятницу принято предложение FIA, – отметил глава Mercedes. – Оба сценария нас устраивают. С самого начала мы говорили, что опасения преувеличены. Если бы компрессия действительно была такой, как говорят, я бы понял интерес к этому вопросу.

Однако всерьез борьба по этому поводу нам не кажется целесообразной. Для нас изменение метода измерения ничего принципиального не меняет. Мы стремимся к конструктивному участию, поскольку для нас эта тема не имеет ключевого значения.

С философской точки зрения наш подход иной – я уверен, что в рамках действующих правил командам стоит искать максимально возможный результат в сотрудничестве с FIA. Но если четыре производителя силовых установок оказывают серьезное давление на федерацию, наш выбор остается ограниченным.

Мы ожидали, что в пятницу в Мельбурне против нас могут подать протест, но стоит задуматься, действительно ли это в интересах всех участников?»