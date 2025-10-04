Вольфф: «Надеюсь, мы выйдем в финал квалификации»

По завершении субботней тренировочной сессии на трассе в Сингапуре руководитель Mercedes Тото Вольфф выступил с оценкой выступления своей команды в эфире Sky Sports.

По результатам тренировки пилоты Mercedes заняли третью и четвертую строчки протокола. Вместе с тем, городской характер трассы принес команде сложности: только два гонщика попали в аварии, и среди них оказался Джордж Расселл. Сам Расселл после заезда отметил, что пока не чувствует полной уверенности за рулём болида W16.

«Это уличная трасса, где важно идти на риск и быть готовым проходить повороты максимально близко к отбойникам», — отметил Вольфф, подчеркнув, что отставание Расселла от лучшего времени сессии составило менее половины десятой секунды. «Если сейчас мы показываем такие результаты, то квалификация обещает быть очень напряжённой».

Руководитель Mercedes также добавил, что к вечеру температура на трассе снизится, что приведет к некоторым изменениям условий. В столь плотной борьбе, по его словам, даже одна десятая секунды может поменять стартовую позицию на несколько позиций вперед или назад. Вольфф выразил уверенность, что команда способна бороться за места на первых рядах стартовой решётки.

Особое внимание Тото Вольфф уделил Кими Антонелли, который завершил тренировку на четвертом месте. По словам руководителя, с этапа в Баку Антонелли демонстрирует собранность и целеустремлённость, несмотря на непростую европейскую часть сезона. Вольфф отметил, что в это время к молодому гонщику было приковано слишком много внимания и ожиданий, что сказалось на его выступлениях.

Он добавил, что снижение нагрузки со стороны пресс-службы и спонсоров позволило Антонелли сосредоточиться на работе с инженерами, что благоприятно сказалось на его прогрессе. Руководитель Mercedes подчеркнул, что процесс обучения продолжается, команда поддерживает Кими и объясняет, что ошибки — часть развития, особенно учитывая, что нынешний сезон — последний для этих машин.

Вольфф напомнил, что для Антонелли это первый сезон, и он не знаком со всеми трассами. Однако уже в следующем году всем предстоит осваивать новые автомобили, и, по мнению руководителя, Кими демонстрирует боевой настрой и справляется с задачами.

Что касается Джорджа Расселла, Вольфф выделил, что в решающей части сессии тот быстрее всех прошёл один из сложных поворотов. По мнению руководителя, пилоту требовалось время для постепенного восстановления уверенности и темпа после недавней аварии. Вольфф выразил надежду на успешное попадание команды в финальный сегмент квалификации.

«Ошибки неизбежны, когда пилотируешь на грани возможного», — отметил он. По словам Вольффа, Расселл принял верное решение, выбрав прямой траекторию в момент аварии. В результате повреждения получил лишь носовой обтекатель, а подвеска осталась цела, несмотря на то, что изначально казалось, что машина может получить более серьёзные повреждения при ударе о барьеры боком.

Руководитель команды подчеркнул, что Расселл проявляет зрелость и профессионализм, управляя непростой в пилотировании машиной.