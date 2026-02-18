Вольфф выражает надежду на «благоразумие» Доменикали

В Бахрейне сегодня соберётся консультативный комитет Формулы 1 по силовым установкам. Основная тема заседания — возможное изменение регламента измерения степени сжатия двигателей в преддверии процедуры омологации, запланированной на 1 марта.

В настоящий момент технические правила требуют производить замеры степени сжатия при комнатной температуре. Однако представители Ferrari, Audi, Honda и Red Bull имеют опасения, что мотор Mercedes HPP при нагреве способен работать с соотношением 18:1 вместо положенных 16:1. В связи с этим ряд производителей выступает за пересмотр методики измерения. Для утверждения изменений необходимо набрать «супербольшинство» — согласие четырёх из пяти участвующих компаний, а также представителей FIA и руководства Формулы 1.

Руководитель Mercedes Тото Вольфф сообщил, что получил поддержку президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема по данному вопросу. Вольфф также высказал надежду, что глава Формулы 1 Стефано Доменикали поспособствует предотвращению объединённых действий конкурентов против Mercedes.

Тото Вольфф отметил: «Есть ощущение, что в нашем спорте есть люди, которые хотят, чтобы в Формуле 1 выступали одинаковые машины, не определяя это формально. Но это значит, что нам больше не нужна инженерная смекалка и интересные решения, что правила можно придумывать и менять на ходу, осложняя и без того непростую ситуацию.

Сама суть Формулы 1 в том, чтобы добиться высоких показателей, привлечь лучших инженеров и лучших людей и предоставить им свободу в рамках правил. В какой-то момент это может сыграть на вас, в какой-то момент – против. Но я верю, что президент Формулы 1 Стефано Доменикали видит картину в целом и его позиция позволит избежать манипулирования».