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Антонелли: Вольфф делает ставку на меня

Глава команды Mercedes Тото Вольфф снова намекнул на возможного преемника Льюиса Хэмилтона в команде. По словам Вольффа, на первом месте в списке кандидатов на эту роль стоит итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.06.2024, 15:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Глава команды Mercedes Тото Вольфф снова намекнул на возможного преемника Льюиса Хэмилтона в команде. По словам Вольффа, на первом месте в списке кандидатов на эту роль стоит итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли.

В последнее время в паддоке активно обсуждаются различные слухи о потенциальных кандидатах на партнёрство с Джорджем Расселлом в Mercedes. Среди обсуждаемых имен фигурируют Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Однако, судя по всему, Ферстаппен останется в Red Bull Racing, а Сайнс не входит в планы Mercedes.

В интервью телеканалу Sky Deutschland Тото Вольфф заявил: "Мы сосредотачиваемся на Кими, потому что видим будущее в молодых гонщиках. Мы хотим развивать молодых гонщиков, и это то, что мы объяснили Карлосу".

Ранее Антонелли принимал участие в тестах вместе с резервным гонщиком Mercedes Миком Шумахером. Это также вызвало разговоры о возможном сравнении их способностей для определения более быстрого из двоих, что могло повлиять на выбор команды.

Однако Тото Вольфф назвал слухи о том, что 17-летний Антонелли опередил Шумахера и Расселла, чепухой: "Кими и Мик выполнили поставленные перед ними задачи и продемонстрировали ожидаемые результаты. Говорили, что Кими был быстрее Расселла и существенно опережал Шумахера, но это абсолютная ерунда. Все трое работали по разным программам, все показали одинаково хорошие результаты, хотя Расселл был самым быстрым из них. Но каждый выполнял свою программу, и у нас не стояла цель устанавливать рекорды на круге".

Антонелли является частью молодёжной программы Mercedes и в этом сезоне дебютировал в Формуле 2 за команду Prema. Несмотря на скромные успехи - не удалось подняться выше 4-го места в гонках, и он занимает 6-е место в общем зачёте.

Источник

Mercedes (95)Тото Вольфф (26)Андреа Кими Антонелли (2)

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