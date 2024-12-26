Что делать, если водителю стало плохо за рулем и произошло ДТП - работает ли страховка?

Согласно законодательству, полис ОСАГО является гарантией возмещения ущерба, вызванного аварией, подчеркивает Антон Палюлин, руководитель фирмы «Палюлин и партнеры» в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ.

По мнению эксперта, страховая компания в большинстве случаев примет решение о возмещении, если водитель сталкивается с заболеванием, приведшем к аварии. Соблюдение определенных условий является обязательным в данной ситуации.

Важно, чтобы водитель не находился в состоянии опьянения или под воздействием наркотических веществ, отмечает Антон Палюлин. Соблюдение указанных требований обязательно, чтобы избежать отказа от выплат страховой компанией.

Оформляя ДТП, водителю необходимо сообщить о своем недомогании и вызове скорой помощи. Мнение медицинских работников о состоянии водителя в момент аварии значительно влияет на принятие решения о компенсации.

Антон Палюлин подчеркивает, что суммы страховых выплат по ОСАГО имеют ограничения. Максимальная компенсация за ущерб составляет 400 тыс. рублей, а на лечение пострадавших - 500 тыс. рублей. Превышение этих лимитов влечет за собой ответственность виновника ДТП.

Специалист отмечает, что при наступлении страхового случая коэффициенты, влияющие на стоимость полиса ОСАГО, могут быть пересмотрены. История ДТП влияет на будущую цену полиса. В результате аварии даже по причине недомогания может увеличиться стоимость страховки в следующем страховом периоде.