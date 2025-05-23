Новые правила проверки автомобилей ДПС: что может стать причиной того, что водители останутся без машины.

Автовладельцам необходимо знать, какие неисправности могут привести к лишению автомобиля, так как некоторые из них можно обнаружить простым осмотром. Постановление Правительства от 27 мая 2023 года №837 внесло значительные изменения в ПДД. В нем содержатся обновления для Перечня неисправностей, из-за которых транспортное средство могут отправить на штрафстоянку.

Система ABS. Если возникает сигнал о неисправности антиблокировочной системы тормозов, то автомобилем нельзя управлять. Эту проблему инспектор ДПС может выявить визуально. За нарушение данного правила грозит штраф в размере 500 рублей и эвакуация машины.

Усилитель руля. При осмотре инспектор легко может заметить утечку усилителя руля. С такой неисправностью двигаться на автомобиле нельзя. Появление следов масла может послужить поводом для запрета использования автомобиля, информирует портал «За рулем».

Фары и ксенон. В Российской Федерации введен запрет на управление автомобилем с неисправными габаритными огнями и стоп-сигналами в ночное время. Такое нарушение можно обнаружить визуально.

Видеорегистратор. Начальник ГИБДД Михаил Черников отметил, что установка регистраторов на стекле не запрещена, однако существуют определенные ограничения. Устройство не должно мешать обзору.

За неисправные дворники инспектор может запретить продолжение движения во время дождя. За использование несоответствующей сезону резины грозит штраф в размере 500 рублей, однако эвакуации транспортного средства не последует.

Ранее мы рассказывали о том, какой запах в машине может свидетельствовать о неисправности.

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