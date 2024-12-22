Штрафы для водителей вырастут, а скидки на оплату уменьшатся — с 1 января 2025 года.

Федеральный парламент принял решение о повышении размеров штрафов за нарушения правил дорожного движения и одновременном снижении скидки на их оплату.

Вместе с ценами растут и штрафы

Данное решение обусловлено рядом экономических факторов, в том числе ростом цен на потребительском рынке и увеличением заработной платы. Согласно мнению депутатов, прежний размер штрафов не оказывал достаточного дисциплинирующего воздействия на водителей. В соответствии с внесенными поправками в Кодекс об административных правонарушениях,

За не пристегнутый ремень безопасности и проезд на запрещающий сигнал светофора сумма штрафа увеличится до 1500 рублей. Если повторить нарушение данного рода, то это повлечет за собой штраф в размере 7500 рублей.

Штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения возрастет с 30 000 до 45 000 рублей.

Минимальный штраф за превышение скорости увеличится с 500 до 750 рублей, а максимальный с 5000 до 7500 рублей.

За нарушение правил остановки или стоянки, а также за объезд пробки по обочине и пересечение автомобильной или пешеходной колонны штраф составит 2250 рублей.

Четвертинка вместо 50%

Кроме того, с 1 января 2025 года размер скидки на оплату штрафов будет уменьшен с 50% до 25%. При этом срок оплаты штрафа увеличится с 20 до 30 дней со дня вынесения постановления о нарушении правил дорожного движения.

Данные изменения в законодательстве направлены на повышение ответственности водителей и улучшение безопасности дорожного движения.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение.

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