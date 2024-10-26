Водителей попросили помнить о важности использования ручного тормоза.

Сотрудники ГАИ пояснили, что важнейшей задачей водителя является обеспечение неподвижности транспортного средства на парковке или стоянке.

Правила дорожного движения не содержат конкретных инструкций о том, каким образом водитель должен обеспечить неподвижность своего автомобиля.

Для этой цели можно применять различные блокировочные устройства, такие как противооткатные приспособления или другие подручные средства, главное - гарантировать, что машина останется на месте во время парковки.

Важно помнить, что неисправность стояночного тормоза считается серьезной поломкой, которая делает невозможным использование автомобиля.

Среди водителей существует различие мнений относительно необходимости использования стояночного тормоза. Некоторые считают, что постоянное применение ручника приведет к его быстрому износу, в то время как другие утверждают, что редкое использование может вызвать закисание тормозных механизмов.

У автомобилей с автоматической коробкой передач имеется специальный режим "Р" - парковка, который предотвращает движение автомобиля, блокируя вращение валов трансмиссии.

Особенно на крутых подъемах или дорожных участках с плохим сцеплением рекомендуется использовать стояночный тормоз, чтобы гарантировать неподвижность автомобиля и избежать перегрузки коробки передач.

Ручной тормоз следует использовать 2-3 раза в месяц для предотвращения образования ржавчины на тормозных механизмах. Также в холодное время года перед остановкой рекомендуется несколько раз активировать тормоза, чтобы удалить влагу и избежать примерзания тормозных колодок.