Что делает Skydancer Desert Diamond с двухэтажной кабиной особенным — и почему его цена достигает 23 миллионов рублей

На автомобильном рынке появился необычный автодом, который способен удивить даже искушённых путешественников. Проект Skydancer Desert Diamond — это не просто транспортное средство, а инновационный дом на колесах, в котором салон одним движением превращается в просторную гостиную с панорамным обзором, а крыша может исчезать по желанию владельца.

Созданием уникального кемпера занимается немецкая компания Skydancer, прославившаяся своими смелыми экспериментами в сфере домов на колесах. Для реализации проекта был выбран популярный и надёжный Fiat Ducato, оснащённый 2,2-литровым турбодизелем мощностью 180 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Производитель обещает, что в будущем появится версия с «автоматом».

Главная особенность Skydancer Desert Diamond — способность трансформироваться нажатием одной кнопки. Крыша убирается, открывая доступ к открытому небу и свежему воздуху. В случае неполадок систему можно закрыть вручную. Вместо традиционных зеркал здесь установлены камеры, изображение с которых выводится на 12,3-дюймовый дисплей, что придаёт автодому футуристичный облик.

Внутреннее пространство Desert Diamond организовано как настоящая квартира-студия. В салоне два ряда сидений, при этом кресло водителя может поворачиваться к пассажирам, а руль — подниматься вверх для большего удобства. Такое техническое решение встречается крайне редко даже среди дорогих домов на колесах.

Несмотря на то что это предсерийный образец, автодом уже оснащён всем необходимым для комфортной жизни и путешествий. В распоряжении владельца:

полноценная кухня с большой плитой, холодильником с морозильной камерой и множеством шкафчиков;

просторная душевая кабина (туалет пока отсутствует);

вместительный шкаф для хранения белья;

два отдельных спальных места длиной почти 2 метра, каждое с индивидуальной подсветкой;

шторки для создания приватности и перегородка, отделяющая зону для сна.

Особое впечатление производит расположение водительского места. Оно находится на втором уровне, что практически полностью изолирует водителя от шума двигателя и создаёт ощущение управления небольшим автобусом. В то же время габариты и маневренность автодома позволяют уверенно чувствовать себя даже на узких улицах европейских городов после короткой практики.

Skydancer Desert Diamond ориентирован на состоятельных путешественников из Германии, Нидерландов, США и Японии, которые ценят комфорт и индивидуальность. Сейчас над проектом трудится команда из трёх человек, однако в ближайшем будущем ситуация может измениться.

Компания уже заключила соглашение с производственным партнёром, что позволит наладить сборку в Италии и выпускать до 50 экземпляров в год. Таким образом, Skydancer Desert Diamond может стать пропуском в мир безграничных путешествий для тех, кто не желает идти на компромиссы между комфортом и свободой.

Ранее стало известно, что фанаты из СеверАвтоДом создали автодом на базе армейского Pinzgauer 712.

Источник. Фото - Петр Кубиньски.