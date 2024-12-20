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Представление внедорожника TANK 700 в новом дилерском центре "БорисХоф"

В Москве открылся дилерский центр TANK БорисХоф Сити с арт-презентацией нового внедорожника TANK 700. В рамках мероприятия состоялся театральный перформанс TANK Challengers. Модель доступна от 8 699 000 рублей с мощным 3-литровым бензиновым двигателем и электродвигателем для общей мощности до 517 л.с.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.12.2024, 15:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В столице России, Москве, открылся новый дилерский центр под названием «TANK БорисХоф Сити» на улице Магистральной. По информации из пресс-службы компании «БорисХоф», открытие центра совпало с закрытой арт-презентацией внедорожника TANK 700, который начал поступление к дилерам в ноябре. Это событие предоставило возможность гостям быть среди первых, кто познакомился с новым автомобилем на российском рынке.

Мероприятие было организовано в формате театрального перформанса под названием TANK Challengers. Премьера включала в себя авторские музыкальные аранжировки, объединенные общим сюжетом, основанным на образах трех потенциальных покупателей, соперничающих за право стать владельцем нового премиального внедорожника. На мероприятии также были представители китайского бренда в России.

Российскому рынку был представлен флагманский внедорожник TANK 700 в трех комплектациях – Premium, Superior и Edition One. Стоимость базовой версии автомобиля на сегодняшний день начинается от 8 699 000 рублей.

В комплектациях Premium и Superior TANK 700 оснащен 3-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 354 л.с. и крутящим моментом 560 Нм. В версии Edition One внедорожник получил тот же бензиновый двигатель, а также электродвигатель, интегрированный в коробку передач. Общая мощность составляет 422 л.с. (учитывая максимальную мощность электродвигателя в течение 30 минут) и крутящий момент 800 Нм. При максимальной отдаче (при одновременной работе двигателя и электромотора) автомобиль развивает 517 л.с. TANK 700 также оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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