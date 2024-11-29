Первый в мире «жестокий режим» будет доступен на внедорожнике BYD Leopard 8

Китайская автомобильная компания BYD представила новую модель BYD Leopard 8 с инновационным режимом violent mode, который позволяет автомобилю развивать пиковый крутящий момент при скорости менее 2 км/ч. Этот режим способен предотвратить пробуксовку и помочь избежать полной остановки колес в сложных сценариях спасения.

Автомобиль может двигаться на экстремально низкой скорости, преодолевая различные типы дорожного покрытия, и при этом двигатель эффективно передает максимальный крутящий момент на колеса. Внедорожник BYD Leopard 8 с легкостью синхронизирует четыре колеса, регулируя движущую силу каждого в соответствии с условиями езды. Этот новый режим идеально подходит для безопасного преодоления сложных бездорожных участков, крутых склонов и каменистых дорог.

Кроме того, новая функция будет полезна в ситуациях, когда необходимо вытащить застрявший автомобиль. При активации violent mode предлагаются две опции: "Восхождение" и "Вытягивание".

BYD Leopard 8 поражает своей мощностью - 748 л.с. и 760 Нм. Этот массивный внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Кроме того, стоит отметить, что этот автомобиль стал первым совместным проектом BYD и Huawei.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в Китае был представлен седан Denza Z9 от BYD с запасом хода более 600 километров.