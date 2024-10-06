Собственник внедорожника TANK 300 потратит 2,5 млн рублей на его обслуживание за пять лет.

Автомобиль TANK 300, с двигателем объемом 2 литра и мощностью 220 л.с., предлагается по цене от 4,2 млн рублей. Привод – полный, коробка передач – 8-ступенчатый «автомат». Эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели расчеты стоимости владения таким внедорожником.

Исследование показало, что за 5 лет эксплуатации автомобиля TANK 300 владелец потратит 2,43 млн рублей. При этом ожидается пробег 100 тыс. км за указанный период в Москве и Московской области. Учитывая возраст и стаж водителя (35 лет и 10 лет), расходы в год составят в среднем 486 тыс. рублей, а в месяц – 40,5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость каждого пройденного километра будет равна 24,3 рублям.

Почти половина всех затрат (49%) уйдет на каско – 1,2 млн рублей. Дополнительно 4% (98,1 тыс. рублей) придется потратить на ОСАГО. В свою очередь, 28% затрат (668,6 тыс. рублей) – на бензин, 11% (269,5 тыс. рублей) – на техническое обслуживание, а оставшиеся 8% составят расходы на комплект зимних шин (126 тыс. рублей) и транспортный налог (71,5 тыс. рублей).

Важно отметить, что наибольшие издержки на содержание автомобиля TANK 300 придутся на первый год использования – более 600 тыс. рублей, в связи с приобретением зимних шин. В последующие четыре года расходы будут колебаться от 400 до 500 тыс. рублей ежегодно.

Однако, интересно, что без страховки по каско владелец сможет сэкономить до половины общих затрат на содержание автомобиля TANK 300. Подробнее об этом можно узнать на сайте. Следите за обновлениями.