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Владелец Toyota Tundra проехал на своем автомобиле 1,5 миллиона километров за шесть лет

Грузовики должны быть надежными и прочными, но лишь немногие из них способны преодолевать более 321 000 км без серьезного ремонта.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.06.2024, 15:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Грузовики должны быть надежными и прочными, но лишь немногие из них способны преодолевать более 321 000 км без серьезного ремонта. Однако, согласно сообщению из Интернета, Toyota Tundra 2019 года смогла преодолеть почти в пять раз большее расстояние за шесть лет. По информации с плаката, до сих пор этот грузовик работает на оригинальном двигателе.

Сообщение о феноменальной прочности автомобиля поступило из социальной сети Reddit, где были опубликованы фотографии одометра Toyota Tundra с показателем впечатляющих 1 415 000 км.

Фото: Carsweek.ru

Подтвердить точный модельный год данного грузовика не представляется возможным, однако информация с приборной панели соответствует версии 2019 года. Это факт подтверждает правдивость слов автора поста.

Они утверждают: "Toyota Tundra 2019 года успела проехать почти 1 448 409 км и регулярно проходит обслуживание в местном дилерском центре Toyota". Аргументом служит то, что автомобиль был приобретен в апреле 2018 года в качестве модели 2019 года. Согласно этим данным, рассчитывается, что срок службы грузовика составит не более шести лет, одного месяца и одной недели. Исходя из этих цифр, можно судить о том, насколько долгой и насыщенной была жизнь этого автомобиля.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, что Toyota проводит испытания водородной версии пикапа Hilux. Западные СМИ опубликовали фотографии, на которых изображены тестовые прототипы пикапа, бесшумно передвигающиеся по сложной местности, в рамках перехода проекта водородной версии Hilux на демонстрационную стадию.

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