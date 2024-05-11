Ремонт новой Toyota GR Corolla обошелся владельцу в 42 тысячи долларов из-за отказа по гарантии

История, которую мы расскажем сегодня, должна послужить наглядным примером для всех новичков за рулем с механической коробкой передач. Это — история о том, как одно случайное переключение на низшую передачу может обернуться катастрофическими последствиями. Если вы ошибетесь и двигатель начнет работать на максимальных оборотах, последствия могут быть плачевными: клапаны выходят из строя, поршни выбиваются из блока, и двигатель может выйти из строя.

Недавно владелец GR Corolla столкнулся с этой кошмарной ситуацией вскоре после того, как проехал всего 500 миль (примерно 800 км). После обращения к дилеру он получил такой счет за ремонт, что за эти деньги можно было бы купить себе абсолютно новый хот-хэтч с небольшой доплатой.

По официальной розничной цене GR Corolla Premium 41 515 долларов после доставки на склад, без учета дополнительных наценок, с которыми обычно сталкиваются автовладельцы. Поэтому Чарли Холмблад был поражен, когда дилер предложил ему заплатить 42 180 долларов за ремонт его GR Corolla.

Как выяснилось, двигатель разогнался до 8900 оборотов.

Согласно свидетельствам, представленным Хольмбладом, его автомобиль был переведен на третью передачу вместо пятой. В результате двигатель разогнался до 8900 оборотов в минуту. При этом максимальные обороты для GR Corolla составляют всего 6500 об/мин - повышенная нагрузка привела к серьезным повреждениям.

По информации из документов, клапаны были повреждены, в масле обнаружили металлические частицы, а поршень не только повредил стенки цилиндра, но и начал плавиться из-за перегрева. Представители Toyota провели проверку и пришли к выводу, что гарантийный случай здесь не подходит.

Хотя Холмблад пытался разобраться ситуацией через различных посредников, но пока так и не получил однозначного ответа от производителя. На сегодняшний день его проблема остается нерешенной.

Стоимость ремонта ошеломляет.

Независимо от того, будет ли Toyota оплачивать ремонт или нет, счет за восстановительные работы кажется огромным. Стоимость сборки короткого блока составляет 5 483,45 долларов. Головка двигателя обойдется в 2 297,97 долларов, крышка ГРМ — еще 1 180,88 долларов, сборка промежуточного охладителя — 3 031,94 доллара, а восстановление турбокомпрессора — еще 5 299,78 долларов. Холмблад начинает задумываться, не проще ли обратить внимание на что-то вроде гибридной версии GR Corolla WRC.

Кроме того, возможно, потребуются дополнительные запчасти, которые не включены в этот список, а также учесть стоимость работы, которая тоже, скорее всего, вырастет значительно.