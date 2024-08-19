Обладатели BMW и Porsche ставят на электромобили из Китая

По данным статистики, 80% из 80% новых владельцев Zeekr 009 ранее владели премиальными немецкими автомобилями, такими как Porsche, BMW и Mercedes. Ведущие позиции в этом списке занимают Mercedes-Benz и BMW, с которых на Zeekr пересаживаются 26% покупателей.

Интересно, что у половины из них имеется 3 или более автомобилей, а их годовой доход составляет более 1 млн юаней (почти 12 млн рублей). Большинство клиентов находятся в возрастной группе от 31 до 40 лет.

Покупатели объясняют свой выбор в пользу Zeekr 009 безопасностью, высоким уровнем комфорта, просторным салоном и хорошей репутацией автомобиля по надежности.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Тем временем появились данные о том, что электрический автомобиль Zeekr 007 получил аккумулятор нового поколения. Благодаря этому обновлению электрокар установил мировой рекорд по скорости зарядки автомобиля.