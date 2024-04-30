Новые владельцы «Лада Веста» столкнулись с еще одной неожиданной проблемой

Автомобильный производитель «АвтоВАЗ» регулярно организует сервисные кампании для устранения распространенных заводских дефектов. Однако ситуация с натиранием тросом ручного тормоза пластикового бензобака LADA Vesta NG может стать поводом для новых мероприятий.

По данным портала «Лада.онлайн», как минимум два владельца автомобилей столкнулись с этой проблемой. Один из них самостоятельно устранил дефект, в то время как другой обратился за помощью к дилеру, который отказал, указав на отсутствие массовости проблемы.

Запрос на комментарий в пресс-службу «АвтоВАЗа» не принес результата. Вопрос о проведении отзыва LADA Vesta остается открытым и может быть решен в будущем.

На предыдущих моделях, выпущенных до 2022 года, подобные проблемы не фиксировались. Поэтому новая сервисная кампания для устранения натирания троса ручного тормоза представляется логичным шагом.

Ранее была объявлена информация о проведении отзыва LADA Vesta и Granta из-за проблем с механической коробкой передач. Дилеры LADA обязались провести бесплатную замену дефектной головки штока переключения передач у всех автомобилей, подпадающих под данное условие.