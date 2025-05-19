Владельцы китайских автомобилей отказываются от услуг дилеров

По оценкам «Китаяна», за минувший год число китайских машин в возрасте до трех лет, чьи владельцы обращаются в сетевые сервисные центры за прохождением ТО вместо дилерского обслуживания, выросло вдвое.

Если брать иномарки в возрасте 3-5 лет, то лояльность автовладельцев к сетевикам еще выше – динамика переходов выросла почти в три раза.

Среди факторов, которые помогают этой тенденции активно развиваться, специалисты выделают как минимум два. Первое – рост числа «китайцев» на российском авторынке. Второе – цены. Российские автолюбители предпочитают обслуживать машину там, где предлагают адекватные прайсы на услуги. С официальными дилерами же наблюдается заметный рост тарифов: иногда разница доходит до 50 процентов, если сравнить с аналогичным типом услуг в сетевом автосервисе.

Что касается гарантии, то, как отмечают эксперты «Китаяна», если сторонний сервис выполнил работы по регламенту автопроизводителя с применением сертифицированных деталей, то многие компании сохраняют гарантию.

Рост цен на ТО для поднебесных машин в России за год составил 15–20 процентов. Положительная динамика связана с подорожанием запчастей, усложнившееся логистикой и традиционной инфляцией.

Из дополнительных работ россияне, владеющие китайскими иномарками, чаще всего выбирают установку сигнализации, антикор, а также диагностику и ремонт бортовой электроники.

Ранее наш портал рассказывал, что некоторые отечественные эксперты считают, что 2025 год для российского авторынка пройдет под девизом «Китаизация».

Фото: dubicars.com