Vittori Turbio: всего 50 гиперкаров — за что «этот AI-шедевр» оценивается в миллионы

Стартап Vittori официально представил концепцию своего первого гиперкара Turbio, разработанного в партнерстве с известной дизайн-студией Pininfarina. Новинка будет выпущена ограниченным тиражом — всего 50 экземпляров, что уже сейчас делает ее желанным объектом для коллекционеров.

Премьера автомобиля прошла на мероприятии Concours Club, которое состоялось в Опа-Локе, штат Флорида. Эксперты рынка отмечают, что Turbio может стать новым символом технологического прогресса в автомобильной индустрии.



Фото: Carsweek.ru

Компания Vittori была основана всего год назад и изначально ориентировалась на интеграцию искусственного интеллекта с технологиями автоспорта. Создатели гиперкара ставят перед собой цель не только выпускать спортивные модели, но и передавать ощущение полета, гармонию форм и абсолютного контроля над автомобилем.

Сотрудничество с Pininfarina, чье имя тесно связано с такими брендами, как Ferrari и Maserati, позволило ускорить процесс перехода от концепта к производству. Итальянская студия также известна моделью Battista, которая была отмечена премией Robb Report как лучший автомобиль 2025 года. Pininfarina взяла на себя ключевую роль в разработке Turbio, объединив усилия дизайнеров и инженеров для создания гармоничного автомобиля.



Фото: Carsweek.ru

Вдохновленный такими примерами, как Czinger 21C, новый гиперкар применяет искусственный интеллект и 3D-печать для создания сложных аэродинамических форм. Каждый элемент кузова не только украшает машину, но и выполняет функциональную роль, оптимизируя прижимную силу и стабильность на высоких скоростях.

Воздушные потоки направляются через боковые воздухозаборники к двигателю, а выхлопная система из титана, изготовленная с помощью 3D-печати, отвечает за эффективное охлаждение и управление потоками. Разработчики подчеркивают, что основная цель — объединить производительность, эстетику и удовольствие от вождения без компромиссов.

Несмотря на ориентированность модели на дороги общего пользования, в ее основе лежат гоночные технологии. Например, активное заднее антикрыло автоматически меняет положение: оно полностью убирается на прямых участках для минимизации сопротивления и выдвигается при торможении и в поворотах для увеличения прижимной силы.

Дизайн кузова также заслуживает внимания: цвет "ночное небо" дополнен световыми акцентами на фарах, колесах и дверях, что подчеркивает эксклюзивный стиль модели. Крылатые стоп-сигналы усиливают динамичный облик и добавляют автомобилю особый характер.



Фото: Carsweek.ru

Интерьер машины выполнен с акцентом на роскошь и механику: кожаная отделка сочетается с физическими органами управления — ручками, переключателями и аналоговыми циферблатами. Цифровой дисплей дополняется часами, что создает уникальную атмосферу для водителя. В процессе проектирования широко использовалась виртуальная реальность, что позволило достичь баланса между формой, эргономикой и аэродинамикой без изготовления реальных макетов.

Коллаборация Vittori и Pininfarina воплотилась в проекте, где дизайн и инженерия неразделимы, превращая гиперкар в настоящее произведение искусства на колесах.

В техническом плане подкапотное пространство займет атмосферный V12 производства Italtecnica, однако точные характеристики пока не объявлены. Производство стартует не ранее конца 2027 года. Стоимость одного экземпляра составит около 2,5 миллиона долларов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 203 миллионам рублей.

Эксперты отмечают, что этот гиперкар может стать воплощением мечты о гармонии красоты и высоких технологий, объединяя в себе последние достижения отрасли. Vittori и Pininfarina уверены: их совместная работа выходит за пределы обычного автомобиля и задает новый вектор развития автоспорта.

Ранее сообщалось о трейлере Trekka 01 стоимостью 7 миллионов рублей, предназначенном для путешествий вдвоем.

Источник, фото: robbreport.com.