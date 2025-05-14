Денис Вильнёв: следующие гонки станут показательными для Ландо

Ведущий в гонках Формулы-1 Оскар Пиастре уверенно лидирует в личном зачете, опережая Ландо Норриса на 16 очков. Бывший чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что пилот команды McLaren является фаворитом в борьбе за титул, но только при условии, что справится с психологическими трудностями.

Жак Вильнёв отметил: «Я все еще убежден, что у Норриса больше шансов на победу в этом сезоне, если он преодолеет свои внутренние проблемы. Ближайшие несколько гонок будут ключевыми для Ландо – мы увидим, в каком состоянии его психика и сможет ли он справиться с вызовами».

Оскар Пиастре находится на уровне Норриса и не собирается отступать. По мнению экспертов, он может еще улучшить свои результаты, так как с каждым заездом становится все сильнее. Главная борьба за чемпионский титул сосредоточена между гонщиками McLaren. Однако сложно предсказать, каким образом это повлияет на Норриса – стимулирует ли его к новым достижениям или же наоборот, сломит. В случае неудач Ландо, титул может уйти к Пиастри.

«Не думаю, что Пиастре сознательно пытается выиграть у Ландо психологически, это делает сам Норрис. В прошлом году у Ландо было проще, так как на него не было больших надежд на победы и борьбу за титул», - подытожил Вильнёв.