Многие водители сталкиваются с проблемой разводов и ухудшения видимости во время дождя. Однако причина зачастую кроется не в качестве дворников, а в распространённых ошибках, которые допускают автомобилисты при эксплуатации стеклоочистителей.

Первое, на что следует обратить внимание, — это подбор дворников по размеру. Эксперты напоминают: устанавливать стоит только те щётки, которые соответствуют рекомендациям производителя автомобиля. Если выбрать слишком длинные, они могут плохо прилегать к стеклу и даже задевать друг друга. Если поставить короче — часть стекла останется неочищенной, что скажется на обзоре.

Также важно регулярно проверять состояние поводка и шарниров дворников. Специалисты отмечают: поводок должен удерживать щётку строго перпендикулярно поверхности стекла по всей траектории движения. В случае, если у каркасной модели шарниры изнашиваются и появляется люфт, щётка перестаёт плотно прилегать. Такой элемент рекомендуется заменить.

Не следует использовать стеклоочистители для удаления сильных загрязнений. Если на лобовом скопилась пыль, глина или слой грязи, специалисты советуют не включать дворники сразу. Их резиновый кромка не предназначена для работы с такими загрязнениями и быстро придёт в негодность. Лучше предварительно протереть стекло влажной тряпкой.

Если дворники оставляют грязную полосу даже в дождливую погоду, возможно, на рабочей кромке щётки скопилась грязь — например, частицы растений. В этом случае рекомендуется аккуратно удалить инородные предметы вручную, чтобы не повредить ни резинку, ни стекло.

Особое внимание уделяется состоянию самого лобового стекла. Трещины или глубокие царапины значительно сокращают срок службы щёток. Повреждённое стекло быстро изнашивает резинки, сводя на нет замену дворников. В такой ситуации специалисты советуют ремонтировать или заменять лобовое стекло, чтобы избежать повторных проблем.

Следуя этим рекомендациям, водители смогут значительно увеличить срок службы стеклоочистителей, повысить безопасность на дороге и улучшить видимость в непогоду. Стоит помнить об истории Роберта Кернса, который неустанно боролся за внедрение своего изобретения — прерывистых дворников — и в итоге добился успеха. Постоянное стремление к лучшему всегда оправдывает себя.

Источник: 24мицар.рф. Фото: 24мицар.рф.