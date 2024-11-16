Видео: Шарль Леклер наслаждался полетами со сверхзвуковыми скоростями

В октябре Шарль Леклер порадовал поклонников приятной новостью: он впервые в своей жизни совершил полет на сверхзвуковом истребителе французских ВВС благодаря телеканалу Canal+.

Гонщик Ferrari пообещал представить подробный видеорассказ об этом запоминающемся приключении, и вот теперь 15-минутный документальный фильм доступен для просмотра.

Перед вылетом Шарль принял краткий экспресс-курс перед полетом, а затем провел в воздухе около трех часов под опекой опытного пилота.

Полет проходил над побережьем Средиземного моря, включая территорию Княжества Монако, и при ясной погоде гонщик даже попытался разглядеть свой дом.

«Это было невероятно! – поделился Леклер после выхода из кабины. – Я очень устал и до сих пор ощущаю легкое головокружение. Перегрузки достигали 8G, и это чувствовалось не по-гонщически. Пролетая над Монако, я видел контуры местности, где, возможно, находится мой дом. Незабываемо!»

На следующий день пилот продолжил тренировки на больших высотах и скоростях, вплоть до преодоления звукового барьера.

«Этот опыт превзошел все мои ожидания, – отметил Леклер. – Я преодолел огромное количество экстремальных испытаний, включая дозаправку в воздухе и управление самолетом на небольшой высоте. Впечатления навсегда!»

Фильм, размещенный на канале Шарля в YouTube, получил более 400 тысяч просмотров и множество восторженных комментариев, сравнивающих его с кинолентой Top Gun.

Некоторые заметили, что во время полета Леклер использовал некоторые не совсем приличные выражения, но, скорее всего, это не повлечет за собой никаких негативных последствий со стороны FIA.