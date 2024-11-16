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Видео: Шарль Леклер наслаждался полетами со сверхзвуковыми скоростями

В октябре Шарль Леклер порадовал поклонников приятной новостью: он впервые в своей жизни совершил полет на сверхзвуковом истребителе французских ВВС благодаря телеканалу Canal+.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.11.2024, 19:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

В октябре Шарль Леклер порадовал поклонников приятной новостью: он впервые в своей жизни совершил полет на сверхзвуковом истребителе французских ВВС благодаря телеканалу Canal+.

Гонщик Ferrari пообещал представить подробный видеорассказ об этом запоминающемся приключении, и вот теперь 15-минутный документальный фильм доступен для просмотра.

Перед вылетом Шарль принял краткий экспресс-курс перед полетом, а затем провел в воздухе около трех часов под опекой опытного пилота.

Полет проходил над побережьем Средиземного моря, включая территорию Княжества Монако, и при ясной погоде гонщик даже попытался разглядеть свой дом.

«Это было невероятно! – поделился Леклер после выхода из кабины. – Я очень устал и до сих пор ощущаю легкое головокружение. Перегрузки достигали 8G, и это чувствовалось не по-гонщически. Пролетая над Монако, я видел контуры местности, где, возможно, находится мой дом. Незабываемо!»

На следующий день пилот продолжил тренировки на больших высотах и скоростях, вплоть до преодоления звукового барьера.

«Этот опыт превзошел все мои ожидания, – отметил Леклер. – Я преодолел огромное количество экстремальных испытаний, включая дозаправку в воздухе и управление самолетом на небольшой высоте. Впечатления навсегда!»

Фильм, размещенный на канале Шарля в YouTube, получил более 400 тысяч просмотров и множество восторженных комментариев, сравнивающих его с кинолентой Top Gun.

Некоторые заметили, что во время полета Леклер использовал некоторые не совсем приличные выражения, но, скорее всего, это не повлечет за собой никаких негативных последствий со стороны FIA.

Источник

Шарль Леклер (80)

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