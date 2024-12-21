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Прощай, Льюис: последнее видео Хэмилтона с Mercedes

Льюис Хэмилтон попрощался с командой Mercedes: ролик и эмоциональное прощание сотрудников. Пилот уверен в будущем команды даже без него.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.12.2024, 11:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Лидер команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон недавно провел прощальный визит в базы своей команды в Бриксуорте и Брэкли. Теперь появилось видео, посвященное этой встрече.

На встрече с сотрудниками "Мерседес" Хэмилтон выразил благодарность всем за поддержку и уверенность в том, что команда будет успешной даже без него.

«С 1997 года я связан с командой "Мерседес", начиная с побед в Формуле 3 на машине с двигателем от "Мерседеса", - поделился Льюис Хэмилтон в Бриксуорте. - Каждый заезд в Формуле 1 стал возможным благодаря вашему труду. Ваше мастерство, преданность и упорство помогли добиться общей цели - побеждать и завоевывать титулы.

Я знаю, что мог полностью доверять каждому из вас, и это было удивительное путешествие. Какой же это был сон! Я верю в вас. Я буду продолжать верить в вас, и когда вы достигнете успеха, я буду гордиться вами».

Источник

Льюис Хэмилтон (122)Mercedes (265)

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