Прощай, Льюис: последнее видео Хэмилтона с Mercedes

Лидер команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон недавно провел прощальный визит в базы своей команды в Бриксуорте и Брэкли. Теперь появилось видео, посвященное этой встрече.

На встрече с сотрудниками "Мерседес" Хэмилтон выразил благодарность всем за поддержку и уверенность в том, что команда будет успешной даже без него.

«С 1997 года я связан с командой "Мерседес", начиная с побед в Формуле 3 на машине с двигателем от "Мерседеса", - поделился Льюис Хэмилтон в Бриксуорте. - Каждый заезд в Формуле 1 стал возможным благодаря вашему труду. Ваше мастерство, преданность и упорство помогли добиться общей цели - побеждать и завоевывать титулы.

Я знаю, что мог полностью доверять каждому из вас, и это было удивительное путешествие. Какой же это был сон! Я верю в вас. Я буду продолжать верить в вас, и когда вы достигнете успеха, я буду гордиться вами».