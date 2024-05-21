Экскурсия по улицам Монако вместе с Эстебаном Оконом

Французский пилот Эстебан Окон, выступающий за команду Alpine в Формуле 1, вспоминает свои три подиума в карьере, включая прошлогоднюю гонку в Монако. Для него этот Гран При - особенный, можно сказать, домашний.

Перед этапом в Монако Окон познакомился с виртуальной версией легендарной городской трассы, откатав круг на симуляторе.

На видео пилот делится: «Всем привет, сегодня мы отправимся на улицы Монако - особенная трасса, так что поехали! Начало - поворот Rascasse, последний перед финишем. Важно подготовиться хорошо. Разгоняемся на прямой, включаем DRS после поворота, чтобы улучшить аэродинамику и не потерять скорость.

Следует осторожный тормоз перед очень важным поворотом, Sainte Devote, после чего на полном газу преодолеваем подъем с неровным асфальтом. Затем - поворот Massenet, где нужно сохранить скорость и правильно выбрать траекторию.

Следующий вызов - поворот Mirabeau, торможение, правильный апекс и шпилька - самый сложный поворот на трассе. Затем - 90-градусный поворот, правильный въезд в Portier перед въездом в туннель.

В туннеле важно быть осторожным из-за возможной скользкости. Тормозим перед шиканой, стараемся проехать близко к барьерам или использовать поребрик при обгонах. После - разгон, поворот Tabac и сложная шикана в районе бассейна.

Завершаем круг на повороте Rascasse, стараясь держаться близко к барьерам, с включенным DRS. Так проходит круг на городской трассе в Монако!»