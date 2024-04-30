Видео: Кими Антонелли прокатился на Mercedes W13 по трассе Имола

Недавно мы сообщали о дебютных испытаниях Андреа Кими Антонелли за рулём болида Формулы 1. Молодой гонщик программы Mercedes провел два дня тестов на трассе в Шпильберге, управляя машиной W13.

По всей видимости, команда делает ставку на итальянского таланта, который едва исполнится 18 лет в конце августа, и обеспечивает ему все необходимые условия для активной подготовки.

Вчера Кими снова вышел на трассу, чтобы протестировать болид 2022 года, но уже на треке в Имоле. Информация об этом событии не поступала от Mercedes, однако внимательные болельщики, известные как "споттеры", смогли запечатлеть его выступление на видео.

Кроме того, один из зрителей, просмотрев видео, поделился вопросом: "Почему FIA не использует такие же микрофоны? Ведь звук турбомоторов V6 звучит довольно неплохо".

Станем внести небольшое уточнение: за трансляции гонок отвечает не FIA, а специальное подразделение Формулы 1, но это уже детали.