Исторический Гран При Монако: великолепие и азарт гонки

В минувшие выходные состоялся Исторический Гран При Монако, который оставил незабываемые впечатления у всех поклонников автоспорта. Теперь у вас есть возможность насладиться кратким, но насыщенным отчётом от Автоклуба Монако об этом ярком событии.

Во-первых, каждый ценитель гоночного спорта может наслаждаться видом классических автомобилей различных эпох, начиная с дореволюционной эры, когда они не просто выставлены на показ где-то на выставке или хранятся в частной коллекции, а участвуют в настоящих гонках на легендарной трассе.

Во-вторых, среди участников гонки и почётных гостей Исторического Гран При вы увидите множество знакомых лиц (хотя некоторые из них скрыты под шлемами), среди которых такие знаменитости, как Эдриан Ньюи, Эдди Ирвайн, Тьери Бутсен, Зак Браун, Бруно Сенна, Оливер Берман, Габриэле Бортолето...

Вам гарантированы сильные эмоции, например, когда на трассе появится McLaren MP4/5B, который вывезет племянник трёхкратного чемпиона мира, Бруно Сенна, или когда уникальные раритетные автомобили прошлых лет столкнутся и получат повреждения. Борьба на трассе настолько напряженная, что сердце замирает.

В общем, предлагаем вам насладиться 16 минутами абсолютного удовольствия. Единственное, на что можно пожаловаться, это то, что на фоне звучащей музыки (которая, к слову, отличная), рев моторов на старых автомобилях звучит слабо, однако создатели видео следовали своей задумке сделать настоящее кинематографическое произведение...