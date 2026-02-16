Видео: Авария на последнем круге определила исход Daytona 500

Старт нового сезона в серии NASCAR традиционно вызывает огромный интерес не только у американских поклонников автоспорта. Гонка Daytona 500 давно считается одним из ключевых событий в мировом автоспорте.

Даниэль Риккардо накануне поделился впечатлениями о своем отношении к NASCAR: «Я с детства был поклонником NASCAR, а Daytona 500 была для меня самой долгожданной гонкой.

Очень плотная борьба на трассе, когда гонщики толкают друг друга бамперами и всё такое, тактические игры, правильный выбор момента, когда уже пора выкладывать козыри, а когда лучше проявлять терпение – меня привлекал сам ход всей гонки. Здорово, когда сезон начинается с Daytona 500!»

Прошедшая гонка оправдала ожидания не только для Риккардо, но и для миллионов зрителей, следивших за событиями на автодроме во Флориде. Интрига сохранялась вплоть до самого финиша, и победитель определился лишь на последних метрах дистанции.

Развязка оказалась драматичной: на заключительном отрезке трассы произошла массовая авария с участием лидеров гонки. В результате первым к финишу пришёл Тайлер Реддик, выступающий на Toyota Camry XSE за команду 23XI Racing, владельцем которой является знаменитый баскетболист Майкл Джордан.

Ход событий в финале гонки был запечатлён на видео. Самые захватывающие моменты начинаются после отметки 2:40. Когда до конца гонки оставалось менее 500 метров, автомобиль №45, за рулём которого находился Тайлер Реддик, получил дополнительный импульс после контакта с Райли Хербстом, напарником по команде.

Этот момент стал ключевым: Реддик опередил соперников всего на 0,308 секунды, а позади его машины произошло столкновение нескольких участников.

Победитель поделился своими эмоциями после завершения гонки: «У меня просто нет слов. Я не знал, смогу ли я когда-нибудь выиграть эту гонку, поэтому сейчас, если честно, испытываю совершенно нереальный прилив эмоций, – сказал победитель. – Лучший момент дня был ещё до старта, когда сын меня спросил: «Ты собираешься наконец-то выиграть эту гонку?» Было ощущение, что сегодня всё должно сложиться так, как надо».

Стоит отметить, что авария на последних метрах трассы не была единственной в этот насыщенный событиями день в Дайтоне, однако именно этот инцидент определил исход гонки и наверняка запомнится участникам и зрителям.

За несколько дней до Daytona 500 один из популярных сайтов опубликовал список известных автогонщиков, которым рекомендовалось задуматься об участии в этой престижной гонке. В числе упомянутых – такие имена, как Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Калле Рованперя, Алекс Палоу, а также Кеану Ривз.