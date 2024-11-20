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Макс Ферстаппен попробовал себя за рулём спортпрототипа Acura ARX-06

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен принял участие в испытаниях спортивной модели Honda NSX. Австриец протестировал гиперкар класса Hypercar, который соответствует требованиям для участия в гонках.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен принял участие в испытаниях спортивной модели Honda NSX. Австриец протестировал гиперкар класса Hypercar, который соответствует требованиям для участия в гонках. К слову, спортсмен мечтает о выступлении на легендарных 24-часовых гонках в Ле-Мане, поэтому знакомство с этой техникой было для него увлекательным. Пока что японский производитель не планирует участвовать в гонках во французском супермарафоне, возможно, потому что в Европе официально не продаются автомобили Acura.

Источник

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