Макс Ферстаппен попробовал себя за рулём спортпрототипа Acura ARX-06

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен принял участие в испытаниях спортивной модели Honda NSX. Австриец протестировал гиперкар класса Hypercar, который соответствует требованиям для участия в гонках. К слову, спортсмен мечтает о выступлении на легендарных 24-часовых гонках в Ле-Мане, поэтому знакомство с этой техникой было для него увлекательным. Пока что японский производитель не планирует участвовать в гонках во французском супермарафоне, возможно, потому что в Европе официально не продаются автомобили Acura.