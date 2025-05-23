Как по VIN-коду проверить подержанную машину перед покупкой: узнайте всю историю автомобиля и выясните, что скрывает продавец

Перед покупкой подержанного автомобиля важно обратить внимание на его юридическую чистоту. Для этого существует несколько способов, и один из самых простых - использовать VIN-код или регистрационный номер транспортного средства.

Для получения информации о владельцах, истории ДТП, ограничениях и других деталях эксплуатации автомобиля можно воспользоваться государственными ресурсами, такими как сайт Госавтоинспекции, портал "Госуслуги" и приложение "Госуслуги.Авто".

Кроме того, отчет об истории транспортного средства доступен на популярных платформах «Дром», «Авто.ру» и «Авито». Здесь можно проверить историю, пробег и другие важные моменты за плату.

На сайтах ГАИ и "Госуслуг" также можно узнать информацию о наличии штрафов, но для этого потребуются данные из СТС автомобиля.

Эксперты "Avtonews" рекомендуют не забывать о защите от возможности конфискации автомобиля из-за долгов предыдущего владельца. Для проверки участия продавца в судебных производствах можно воспользоваться сайтом Федеральной службы судебных приставов, введя его ФИО и дату рождения.

Сайт Федеральной нотариальной палаты поможет узнать, находится ли автомобиль в залоге, достаточно будет ввести VIN-код.

Если продавец не предоставляет необходимую информацию, это может свидетельствовать о возможных скрытых проблемах. В таком случае лучше воздержаться от покупки подобного автомобиля.

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Фото: sustainablebusinesstoolkit.com