"Путь к тратам": Владельцам старых автомобилей грозит возвращение технического осмотра.

Страховые компании решили изменить свою стратегию и направить усилия на автовладельцев старых машин, сообщает издание svpressa.ru.

По мнению экспертов, еще несколько лет назад была распространена практика, когда владельцы автомобилей покупали у страховщиков диагностические карты за 1000-1500 рублей. Но с отменой обязательного техосмотра для большинства категорий машин, эта схема устарела. И, как отмечается, у страховых компаний исчез некий источник дохода.

Однако недавно все чаще слышны разговоры о возможном возвращении обязательного техосмотра для всех владельцев автомобилей. В первую очередь это может коснуться машин старше 10 лет. В России таких автомобилей насчитывается более 70 процентов, утверждает автор статьи. Средний возраст легковых автомобилей в стране достиг 15 лет.

Эксперты предполагают, что к 2025 году стоимость обязательного страхования ОСАГО может увеличиться на 30%. Представители страховых компаний считают этот шаг необходимым, поскольку растут цены на запчасти и услуги автосервисов. Об этом рассказал вице-президент Национальной ассоциации страховщиков (НАС) - Антон Шапарин.

В то же время в РСА (Российское страховое агентство) подчеркнули, что базовые тарифы по ОСАГО для обычных автовладельцев, которым необходим полис для легковых автомобилей, пока останутся на том же уровне.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация, что на подготовку автомобиля к зиме в этом сезоне придется потратить до 100 тысяч рублей.