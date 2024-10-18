"Путь к тратам": Владельцам старых автомобилей грозит возвращение технического осмотра.

Страховые компании решили изменить свою стратегию и направить усилия на автовладельцев старых машин, сообщает издание svpressa.ru.
По мнению экспертов, еще несколько лет назад была распространена практика, когда владельцы автомобилей покупали у страховщиков диагностические карты за 1000-1500 рублей. Но с отменой обязательного техосмотра для большинства категорий машин, эта схема устарела. И, как отмечается, у страховых компаний исчез некий источник дохода.
Однако недавно все чаще слышны разговоры о возможном возвращении обязательного техосмотра для всех владельцев автомобилей. В первую очередь это может коснуться машин старше 10 лет. В России таких автомобилей насчитывается более 70 процентов, утверждает автор статьи. Средний возраст легковых автомобилей в стране достиг 15 лет.
Эксперты предполагают, что к 2025 году стоимость обязательного страхования ОСАГО может увеличиться на 30%. Представители страховых компаний считают этот шаг необходимым, поскольку растут цены на запчасти и услуги автосервисов. Об этом рассказал вице-президент Национальной ассоциации страховщиков (НАС) - Антон Шапарин.
В то же время в РСА (Российское страховое агентство) подчеркнули, что базовые тарифы по ОСАГО для обычных автовладельцев, которым необходим полис для легковых автомобилей, пока останутся на том же уровне.
Ранее появилась информация, что на подготовку автомобиля к зиме в этом сезоне придется потратить до 100 тысяч рублей.