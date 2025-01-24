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Основные риски покупки китайского автомобиля в России: что важно знать каждому

Китайские автомобили в России: сложности с диагностикой, ремонтом и запчастями. Риски для владельцев. Проблемы с оборудованием и доступом к информации, несовместимые детали и высокие расходы.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
24.01.2025, 13:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В России наблюдается увеличение количества китайских автомобилей, сообщается президентом ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексеем Подщеколдином. Однако с ростом числа машин возрастают и проблемы для их владельцев.

Подщеколдин отметил, что техцентры сталкиваются с недостатком специализированного оборудования для диагностики китайских автомобилей и отсутствием электронных каталогов запчастей.

«Поиск неисправностей на китайских моделях часто вызывает сложности из-за ограниченного доступа к диагностическому оборудованию и технической информации со стороны производителей», — подчеркнул Подщеколдин.

Эти трудности влекут за собой задержки в ремонте и увеличение времени проведения работ над автомобилями по сравнению с европейскими или японскими марками.

Практика частых обновлений моделей и смены поколений китайских машин также вызывает определенные сложности. Подщеколдин отметил, что новые детали не всегда подходят к автомобилю из-за изменений в конструкции или форме.

«Иногда запчасти заказывают по фотографиям, так как каталоги не соответствуют обновленным моделям», — пояснил Подщеколдин.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин подчеркнул, что дилеры, привозящие «экзотические» китайские автомобили в Россию, часто не учитывают проблемы, с которыми столкнутся владельцы. Также он отметил риски связанные с перспективами продажи на вторичном рынке при возникновении непредвиденных проблем.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», выразил обеспокоенность относительно доступа к оборудованию для обслуживания и ремонта китайских автомобилей, несмотря на их официальное представительство в стране.

«Подписчику пришлось ждать новую дверь для китайского автомобиля более трех месяцев после аварии за значительные деньги», — привел пример Кадаков.

Ранее президент РОАД Алексей Подщеколдин пояснил, почему китайские автомобили стоят дороже в России, чем на их родине, на примере седана Jetta VA3.

Автор: Иван Бахарев

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