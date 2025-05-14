Vauxhall Mokka GSE вступает в игру как спортивный электрический кроссовер

Автомобильный бренд Vauxhall расширяет свой суббренд GSE на новые сегменты, и маленький внедорожник Vauxhall Mokka станет обладателем такого же выдающегося производительного индикатора.

По словам компании, клиенты GSE получат "настройку шасси, которая прямо интегрирует водителя и предлагает захватывающее удовольствие от вождения" с автомобилями, которые "разработаны для стабильности при торможении, в поворотах и на высоких скоростях на автомобильной дороге, в комбинации с безэмиссионной мобильностью".

Хотя мы не считаем, что Mokka Electric является самым динамичным автомобилем в своем классе, он использует архитектуру e-CMP от материнской компании Stellantis.

Фото: autoexpress

В любом случае, мы ожидаем, что полностью электрическая Mokka GSE обеспечит заметное преимущество в производительности по сравнению с текущей моделью мощностью 154 л.с., когда она появится, возможно, уже к концу 2025 года.

Что касается дизайна, по темным тизерным изображениям Mokka GSE от Vauxhall нельзя сделать много выводов, хотя он получит те же фары ‘IntelliLux’ LED Matrix, которые в настоящее время предлагаются на более высокоспециализированных моделях.

Vauxhall отметила, как изменялся логотип 'GSE' с момента его появления в 2022 году, с не только корректировкой дизайна, но и размером - заменяя старый формат 'GSe'. Он по-прежнему означает 'Grand Sport Electric' и был разработан для замены старого логотипа GSi, который появлялся на моделях, таких как Carlton, Nova и Astra.