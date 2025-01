Заказы на Vauxhall Frontera открываются с ценой от £23,495 для электрических и гибридных версий.

В Великобритании открылся прием заказов на новый Vauxhall Frontera, при этом бренд предлагает равную цену для Frontera Electric и Frontera Hybrid. Это первый случай, когда электрическая и бензиново-гибридные версии одной и той же машины в Великобритании стоят одинаково.

Frontera Electric поставляется с новым предложением Electric All In от Vauxhall, которое призвано «сделать переход на электрический привод еще более привлекательным». В него входит восемь лет аварийной помощи на дорогах с возможностью экстренной зарядки, кредит в £500 на установку зарядного устройства Ohme для дома или кредит на зарядку в Tesco, а также полугодовая подписка на 'Connect Plus' от Vauxhall, которая добавляет функции онлайн-навигации, обновления статуса автомобиля на расстоянии, предварительное кондиционирование салона и информацию о движении в реальном времени.

Цены на Frontera начинаются от £23,495, обе версии силовой установки доступны в двух комплектациях - Design и GS. Frontera Electric исходно будет оснащаться батареей емкостью 44 кВтч, но в 2025 году появится версия Long Range с большей емкостью батареи и запасом хода до 248 миль.

Несмотря на то, что по размерам Frontera разделяет текущий Vauxhall Mokka и новый Grandland, по цене он находится ниже обоих, в значительной мере благодаря использованию доступной платформы 'Smart Car' от Stellantis. Новый Citroen C3 и e-C3, будущий Fiat Grande Panda и целый ряд других новых моделей судьба которых - разделять ту же архитектуру.