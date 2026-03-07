Ваулз: «Я пока не знаю, что случилось с машиной Сайнса»

На третьей тренировочной сессии в Мельбурне автомобиль Карлоса Сайнса неожиданно остановился на выезде с пит-лейн. Для испанского пилота Williams это означало преждевременное завершение заезда.

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз в интервью Sky Sports рассказал о деталях случившегося: «Всё неожиданно выключилось, не работало даже сцепление, только радио продолжало функционировать». По его словам, в такой ситуации команда не получает телеметрию, поэтому предстоящие проверки крайне важны для обеспечения безопасности дальнейшей работы на трассе.

Ваулз отметил, что причины случившегося пока неизвестны: «Я пока не знаю, из-за чего это произошло, поэтому пока не могу говорить о причинах». Он также сообщил, что для полной замены силовой установки потребуется около трёх часов, и сейчас команда уже приступила к этому процессу как к превентивной мере.

Руководитель Williams напомнил, что во время тестов команда намеренно проводила различные испытания, пытаясь довести машину до предела, но серьёзных поломок зафиксировано не было. Однако по прибытии в Мельбурн команда столкнулась с чередой мелких технических неполадок, в большинстве случаев связанных с программным обеспечением. «Похоже, что сейчас всё это сложилось вместе, но точного ответа на вопрос о причинах того, что произошло с машиной Карлоса, у меня пока нет», — добавил Ваулз.