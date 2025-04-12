Главная Новости Williams Ваулз: За Сайнса я заплатил меньше, чем Williams получает
Новости

Ваулз: За Сайнса я заплатил меньше, чем Williams получает

Джеймс Ваулз: сотрудничество с Карлосом Сайнсом приносит больше, чем стоит. Германия, пилот, Формула-1. Адаптация, работа, Williams Racing, Ferrari, FW47. Первые гонки, соперничество, успехи, будущее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.04.2025, 15:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель Williams Racing, Джеймс Ваулз, выразил признательность за вклад испанского гонщика Карлоса Сайнса в работу команды. По словам Ваулза, сотрудничество с опытным пилотом приносит больше пользы, чем он стоит.

После того как стало известно о подписании контракта с Льюисом Хэмилтоном, Williams Racing приложили максимум усилий, чтобы заполучить именно Карлоса Сайнса, и, наконец, стороны заключили долгосрочное соглашение.

Хотя Карлос ещё не полностью приспособился к машине FW47, Джеймс Ваулз уверен, что он уже приносит команде значительную пользу.

Ваулз подчеркнул: «Думаю, мы получаем больше, чем я за него заплатил. Карлос прогрессирует, и я уверен, что он вскоре достигнет необходимого уровня скорости».

Руководитель команды отметил, что Сайнс отлично справляется с работой с инженерами и специалистами по аэродинамике, помогая выявить даже мельчайшие недочёты в процессе развития машины.

Джеймс Ваулз подчеркнул важность быстрого обучения и развития для успеха в гоночной среде. Он также добавил, что основная цель Williams Racing нацелена на подготовку к 2026 году, но при этом команда стремится бороться за очки в каждом уик-энде сезона.

Несмотря на некоторые аспекты, требующие улучшения для комфортной работы гонщиков, Ваулз уверен, что когда эти моменты будут устранены, Williams Racing станет серьёзной силой, с которой придётся считаться всем командам середины пелотона.

В итоге Джеймс Ваулз выразил удовлетворение тем, что команда смогла достичь в начале сезона, и что Williams Racing продолжает бороться за позиции в чемпионате, несмотря на высокий уровень конкуренции и миллисекундные разрывы.

Источник

Карлос Сайнс-младший (129)Джеймс Ваулз (38)Williams (176)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация