Ваулз: Темп был отличным, независимо от обстоятельств.

В последнем гонке Канадского Гран При у команды Williams была реальная возможность заработать очки. Пилот Алекс Элбон продемонстрировал фантастическое мастерство, опередив сразу двух соперников в последней шикане – Даниэля Риккардо и Эстебана Окона, поднявшись на 9-ю позицию.

Однако не всё складывалось гладко. На протяжении двадцати кругов Элбон удерживался в первой десятке, но инцидент с участием Карлоса Сайнса лишил его и Окона возможности финишировать.

Логан Сарджент испытал настоящие трудности, дважды потеряв контроль над машиной. После первой ошибки ему удалось вернуться на трассу, но на 23-м круге он покинул гонку окончательно.

Руководитель команды Джеймс Ваулз подвёл итоги уик-энда: "Гран При Канады оказался сложным и тяжёлым. Гонка была непредсказуемой, что характерно для нашего спорта. Стартовав в сложных условиях, гонщики вынуждены были начать на промежуточной резине. Ситуация улучшалась, но дождевой фронт заставил участников оставаться на шинах."

Помимо трудностей, команда смогла продемонстрировать свою конкурентоспособность. В течение уик-энда машина Williams держалась в первой десятке, что позволяло надеяться на заработок баллов. Решения, принятые во время гонки, помогли подняться в призовую зону.

Тем не менее, несчастье приключилось с Алексом, который покинул гонку не по своей вине. Ваулз выразил сожаление по поводу произошедшего, подчеркнув, что машина позволяла добиться высоких позиций.

Что касается Логана, его ошибки вели к финишу гонки на досадном для команды Williams 23-м месте.

Такие результаты не могут не расстраивать, однако команда готова к улучшению своей производительности в предстоящих гонках. Ваулз выразил оптимизм: "После неудачного старта сезона мы видим причины для надежды на будущее".