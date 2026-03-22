Ваулз раскрыл планы Williams на перерыв в апреле

В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, в апреле чемпионат мира по автогонкам столкнётся с длительной паузой. Причиной этого стала отмена этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Руководитель Williams Джеймс Ваулз прокомментировал, как команда планирует использовать этот вынужденный перерыв. По его словам, Williams намерена максимально эффективно распорядиться предоставленным временем, чтобы устранить возникшие в начале сезона трудности.

«Нам действительно важна каждая минута этого перерыва, чтобы привести себя в порядок к возвращению на трассу в Майами», — отметил Ваулз. Он подчеркнул, что старт сезона оказался для коллектива неудачным, и сейчас важно тщательно проанализировать ситуацию, чтобы определить, какие изменения возможны.

Ваулз сообщил, что производственные ресурсы Williams будут полностью задействованы для работы над повышением эффективности шасси. По его словам, некоторые обновления могут появиться уже к этапу в Майами, а другие — чуть позже.

Один из главных вызовов для команды — избыточный вес машины FW48. Руководитель Williams отметил, что в этот период коллектив сосредоточится на снижении массы болида, при этом подход к решению задачи останется взвешенным и рациональным. К началу паузы в чемпионате команда уже примет участие в трёх Гран При, и накопленная информация будет тщательно проанализирована.

Появившийся временной резерв, по словам Ваулза, позволит Williams не только провести необходимые исследования, но и определить дальнейшие приоритеты. Гонщики вернутся на базу в Грове, где почти ежедневно будут работать на симуляторе, чтобы максимально использовать предоставленное время.

Кроме того, коллектив планирует активно тренироваться в проведении пит-стопов, отрабатывая этот элемент практически каждый день. Главная цель Williams — сосредоточиться на тех направлениях, которые реально способны принести наибольший прогресс в скорости.