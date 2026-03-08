Ваулз: "Пятое место — наша главная задача"

В прошлом сезоне команда Williams завершила чемпионат Формулы-1 на пятой позиции в Кубке конструкторов. Сейчас коллектив ставит перед собой задачу как минимум повторить этот результат, несмотря на нынешние трудности.

По итогам неудачного выступления в Мельбурне руководитель Williams подтвердил прежние амбиции. Джеймс Ваулз отметил, что команда не изменяет своей цели и продолжает стремиться к пятому месту в чемпионате.

«Я по-прежнему полон решимости бороться за пятое место в чемпионате. Но отставание от команд, которые сейчас находятся впереди, огромно. И отыграть его будет очень непросто», — подчеркнул Ваулз.

Он обратил внимание на одну из главных проблем коллектива — избыточный вес болида. Ваулз пояснил, что технически снизить массу машины несложно, однако финансовые ограничения создают серьезные препятствия. «Если бы его не было, мы бы добились этого за несколько недель. Но в рамках действующего финансового регламента наши возможности ограничены», — добавил руководитель Williams.

По словам Джеймса Ваулза, несмотря на общую положительную роль бюджетных ограничений в Формуле-1, в случае Williams действующий финансовый регламент играет против команды и осложняет решение текущих технических задач.