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Игорь Ваулз: Пять серьезных аварий – это путь к провалу команды

На прошлых этапах в Мехико и Сан-Паулу гонщики Williams столкнулись с серьезными проблемами - пять крупных аварий.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.11.2024, 15:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

На прошлых этапах в Мехико и Сан-Паулу гонщики Williams столкнулись с серьезными проблемами - пять крупных аварий. Руководитель команды Джеймс Ваулз, который ранее говорил о сэкономленных средствах на запчасти, теперь вынужден искать способы подготовить машины к предстоящему этапу в Лас-Вегасе.

«Бразильский уик-энд был одним из самых сложных за всю мою карьеру. За неделю произошло пять серьезных аварий. Только в Бразилии между квалификацией и гонкой было три происшествия», - отметил Джеймс Ваулз.

Руководитель команды подчеркнул, что ни одна команда Формулы 1 не сможет выдержать подобное количество аварий. Недостаточно запчастей, чтобы быстро устранить все неполадки.

«У меня большие надежды на Лас-Вегас. В прошлом году мы показали хорошие результаты на этой трассе. Я уверен, что в этом году мы также будем конкурентоспособны. Мы делаем все возможное, чтобы подготовить машины и запчасти. Но каков будет результат - пока сложно сказать», - добавил Ваулз.

Команда продолжает получать поставки из Бразилии и пытается найти оптимальное решение, чтобы не потерять в скорости на предстоящем этапе.

Источник

Джеймс Ваулз (31)Williams (140)

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