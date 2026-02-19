Ваулз: «Надо разобраться, как FW48 реагирует на изменения настроек»

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз поделился подробностями о задачах коллектива на текущей неделе предсезонных тестов, проходящих в Бахрейне.

По словам Ваулза, Williams пока не входит в число лидеров, но и не занимает последних позиций. Он отметил: «На этих тестах мы не лидируем, но находимся и не на последней строчке. Знаю, что все повторяют одно и то же, но пока действительно сложно судить, кто на каком уровне находится. Скажу одно: впереди всё те же четыре топ-команды. В этом смысле всё однозначно.»

Ваулз подчеркнул, что Williams входит в плотную группу преследователей, где разница между тремя командами составляет всего одну десятую. Он считает позитивным моментом то, что каждый выезд на трассу позволяет команде учиться и улучшать работу с машиной. Руководитель отметил: «Хорошая новость в том, что каждый раз, когда мы выезжаем на трассу, мы продолжаем учиться и выжимать из машины всё больше – будем надеяться, что нам удастся ещё немного прибавить.»

Он также обратил внимание на ограниченное количество времени и комплектов резины на тестах, однако выразил удовлетворение надёжностью FW48. «Машина работает вполне надёжно, так что мы просто заливаем в бак топливо и выезжаем на трассу. Постучим по дереву, что в оставшееся время всё останется именно так», — добавил Ваулз.

Ранее в ходе тестов инженеры Williams сосредотачивались на проверке всех систем и адаптации к новой силовой установке. Сейчас команда перешла к работе над настройками болида, чтобы выяснить, как различные параметры влияют на поведение FW48. Ваулз подчеркнул, что важно добиться конкурентоспособности машины не только в Бахрейне, но и на других трассах чемпионата: «Не хочется, чтобы наша машина была быстрой только на трассе в Бахрейне – задача в том, чтобы понять, как на поведение FW48 влияют те или иные изменение тех или иных параметров. Тогда мы будем готовы работать на любой трассе – в Мельбурне, Шанхае или где-то ещё. Как раз сейчас мы к этому готовимся.»

Подводя итог, Джеймс Ваулз выразил надежду, что Williams сможет конкурировать с другими командами средней группы по темпам развития в сезоне. Он напомнил о сложностях, связанных с крупными изменениями в Формуле 1, и подчеркнул, что задачи перед командой непростые: «В этом сезоне мы надеемся по темпам прогресса как минимум не отставать от других команд середины пелотона, хотя я тысячу раз говорил, что нам бы хотелось бросить вызов четырём топ-командам, но когда в Формуле 1 происходят столь масштабные перемены, приходится решать невероятно сложные задачи. А мы просто ещё не на том уровне, чтобы сразу со всем этим справиться».