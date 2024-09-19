Формула 1: Ваулз надеется на ещё один шаг вперед в Сингапуре

На встрече с болельщиками в Сингапуре руководитель Williams Racing Джеймс Ваулз поделился информацией о планах команды по улучшению эффективности машины. Согласно его словам, уже на предстоящем уик-энде на FW46 будут установлены ключевые новшества, разработанные специально для улучшения производительности болида.

Джеймс Ваулз отметил, что благодаря нескольким тысячам часов работы за кулисами команды удалось значительно повысить эффективность машины. В отличие от некоторых конкурентов, модернизация техники которых не принесла ожидаемых результатов, у Williams Racing удалось добиться заметного прогресса.

Руководитель команды выразил уверенность в том, что разработки, сделанные до этого уик-энда, позволят продолжить успешную серию улучшений результатов на трассе.

Особое внимание Джеймс уделил работе пилота Франко Колапинто, который продемонстрировал высокий профессионализм на трассе в Баку. По мнению руководства Williams Racing, каждый заезд делает молодого гонщика более опытным и зрелым спортсменом.

Гонки в Баку и Сингапуре объединяет особенность – высокая близость стен трассы. Даже малейшая ошибка ведет к серьезным последствиям, особенно на более коварной Марина-Бей. Осложняет ситуацию также жаркая погода и высокая влажность.

Другой отличительной чертой Сингапура является отсутствие длинной прямой, характерной для Баку, что создает дополнительные вызовы для гонщиков в этом уик-энде.

Хотя асфальт на трассе частично обновлен, он все равно остается неровным, что представляет сложности для инженеров по настройке шасси. Несмотря на сложности, все команды находятся в равных условиях и готовы к вызовам, которые представит трасса.

Williams Racing всегда стремится к внедрению новейших технологий, и хотя Марина-Бей не самое типичное место для испытаний, команда решила представить здесь свои разработки, несмотря на сложность условий для их проверки.

Несмотря на свою неопределенность, трасса в Сингапуре представляет большой интерес для Williams Racing, и гонщики и инженеры готовы к вызовам, которые может бросить этот этап сезона.

Наконец, Джеймс Ваулз отметил, что команда уже сосредоточилась на разработке проектов шасси на ближайшие годы. Для текущей машины FW46 новые изменения вряд ли будут вноситься, поскольку основное внимание направлено на будущее.