Главная Новости Williams Колапинто будет много работать на тестах, говорит Ваулз
Новости

Колапинто будет много работать на тестах, говорит Ваулз

Молодой гонщик Франко Колапинто вызвал интерес Williams и спонсоров. Ему разработана специальная подготовка для будущих сезонов. Джеймс Ваулз, работавший с Оконом, разработал для аргентинца уникальную программу тестирования.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.12.2024, 11:12·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Молодой гонщик Франко Колапинто заменил Логана Сарджента за рулём Williams и произвёл отличное впечатление. Своим выступлением аргентинец заработал очки, завоевал популярность у зрителей и спонсоров. Williams увидел в нем потенциальный актив, поэтому решил разработать специальную программу для развития молодого таланта.

Бывший инженер Mercedes, Джеймс Ваулз, ссылаясь на опыт работы с Эстебаном Оконом, создал для Колапинто обширную программу тестирования на машинах предыдущих лет. Это позволит аргентинскому гонщику тщательно подготовиться к продолжению карьеры в качестве основного пилота в 2026 году.

Джеймс Ваулз поделился информацией: «Для Франко мы предоставим историческую машину предыдущих сезонов. Он сможет провести много часов на треке, чтобы набрать необходимый опыт и повысить скорость».

О Ваулз также отметил: «Я уже работал по подобной программе с Эстебаном Оконом, когда он отдыхал от гонок на год. Сейчас Эстебан вернулся и продолжает показывать высокие результаты. У нас есть эффективная программа, которая помогла сохранить его сильные стороны».

Источник

Франко Колапинто (34)Williams (169)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация