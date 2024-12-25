Колапинто будет много работать на тестах, говорит Ваулз

Молодой гонщик Франко Колапинто заменил Логана Сарджента за рулём Williams и произвёл отличное впечатление. Своим выступлением аргентинец заработал очки, завоевал популярность у зрителей и спонсоров. Williams увидел в нем потенциальный актив, поэтому решил разработать специальную программу для развития молодого таланта.

Бывший инженер Mercedes, Джеймс Ваулз, ссылаясь на опыт работы с Эстебаном Оконом, создал для Колапинто обширную программу тестирования на машинах предыдущих лет. Это позволит аргентинскому гонщику тщательно подготовиться к продолжению карьеры в качестве основного пилота в 2026 году.

Джеймс Ваулз поделился информацией: «Для Франко мы предоставим историческую машину предыдущих сезонов. Он сможет провести много часов на треке, чтобы набрать необходимый опыт и повысить скорость».

О Ваулз также отметил: «Я уже работал по подобной программе с Эстебаном Оконом, когда он отдыхал от гонок на год. Сейчас Эстебан вернулся и продолжает показывать высокие результаты. У нас есть эффективная программа, которая помогла сохранить его сильные стороны».