Ваулз: «Карлос Сайнс мог бы возглавить команду»

Руководитель гоночной команды Williams Джеймс Ваулз высоко отозвался о Карлосе Сайнсе.

Ваулз отметил, что Сайнс проявляет себя как выдающийся профессионал, способный сохранять спокойствие даже в сложных обстоятельствах. По словам главы команды, Сайнс не склонен зацикливаться на ошибках и не перекладывает ответственность на других членов коллектива.

Джеймс Ваулз подчеркнул, что истинные лидерские качества проявляются именно тогда, когда команда сталкивается с трудностями. В такие периоды, добавил он, становится особенно заметно, кто способен поддержать коллектив и повести его вперёд.

Руководитель Williams выразил уверенность, что Карлос Сайнс мог бы занять руководящую должность в команде и успешно справиться с такими обязанностями. Ваулз считает, что у Сайнса есть все качества, необходимые для эффективного управления.