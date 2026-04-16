Ваулз: «Карлос Сайнс мог бы возглавить команду»

Руководитель Williams Джеймс Ваулз высоко оценил лидерские качества Карлоса Сайнса и заявил, что доверил бы ему руководство командой Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.04.2026, 11:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель гоночной команды Williams Джеймс Ваулз высоко отозвался о Карлосе Сайнсе.

Ваулз отметил, что Сайнс проявляет себя как выдающийся профессионал, способный сохранять спокойствие даже в сложных обстоятельствах. По словам главы команды, Сайнс не склонен зацикливаться на ошибках и не перекладывает ответственность на других членов коллектива.

Джеймс Ваулз подчеркнул, что истинные лидерские качества проявляются именно тогда, когда команда сталкивается с трудностями. В такие периоды, добавил он, становится особенно заметно, кто способен поддержать коллектив и повести его вперёд.

Руководитель Williams выразил уверенность, что Карлос Сайнс мог бы занять руководящую должность в команде и успешно справиться с такими обязанностями. Ваулз считает, что у Сайнса есть все качества, необходимые для эффективного управления.

