Ватанабе рекомендует Цуноде продолжить карьеру в Формуле-1

Койджи Ватанабе сохранит пост президента Honda Racing Corporation до конца года. Недавно он обсудил с Юки Цунодой планы японского гонщика, который в конце октября намеревался принять участие в тестах IndyCar.

Предварительная договорённость с Meyer Shank Racing уже существовала, но тесты в итоге не состоялись. По мнению Ватанабе, Цуноде стоит продолжить карьеру в Формуле 1. На протяжении многих лет компанию Юки поддерживала именно Honda.

«Цунода теперь уже независимый профессиональный гонщик, поэтому мы признаём, что переговоры о тестах в IndyCar вели не мы, – заявил Ватанабе, общаясь с японской прессой. – Это были переговоры между представителями менеджмента Цуноды и командой Meyer Shank Racing. Но потом я узнал, что тесты были отменены. Мы с Юки встретились в паддоке, и у нас состоялся довольно продолжительный разговор. Я ему сказал: "Почему бы тебе не продолжить заниматься тем, чем ты хочешь заниматься? Если у тебя есть возможность оставаться в Формуле 1, это для тебя лучше всего. Если не получится, тогда мы вернёмся к этому разговору"».

В этом сезоне место Цуноды в Racing Bulls занял Арвид Линдблад, а сам Юки продолжил сотрудничество с командой в роли резервного пилота. После травмы Айзека Хаджара и временного перехода Лиама Лоусона в Red Bull Racing японец вернулся за руль.

Цунода провёл три гонки и в целом достойно справился с выступлениями. В Монце он финишировал в призовой десятке и принёс команде одно очко.

Однако, судя по всему, перед Юки не открывается много перспектив. Состав Racing Bulls на следующий сезон пока не подтверждён, но руководство команды из Фаэнцы выбирает между Лиамом Лоусоном и Николой Цоловым. Один из них в следующем году должен стать напарником Линдблада.

Формально свободное место остаётся и в Cadillac. При этом американская команда также не рассчитывает на Цуноду: там выбирают между сохранением нынешнего состава и возможностью проверить Колтона Херту за рулём машины Формулы 1.

Ещё в сентябре Юки категорично заявил, что не хочет оставаться резервистом. Теперь предстоит узнать, какое решение он примет в итоге.